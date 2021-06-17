Глава правительства РФ Михаил Мишустин напомнил, что у регионов есть полномочия по введению мер для борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр попросил губернаторов своевременно реагировать на возникающие угрозы, сообщило РИА «Новости».

Глава кабмина напомнил, что для предотвращения роста заболеваемости ковидом уже были приняты решения по обязательной вакцинации определенных категорий работников в Москве, Московской области, а также в Кузбассе и на Сахалине.

Власти Москвы ранее опровергли слухи о новом локдауне. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что это «какой-то бред».

Агрегаторы такси «Яндекс.Такси», Gett и «Ситимобил» ранее выпустили совместное заявление, поддержав необходимость вакцинации не менее 60% водителей в Москве и Подмосковье.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил, что столичные власти одобрили предложение об отстранении сотрудников, отказавшихся проходить обязательную вакцинацию от коронавируса, без выплаты зарплаты.