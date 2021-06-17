Агрегаторы такси поддержали вакцинацию водителей в московском регионе

Агрегаторы такси начали прорабатывать механизмы для исполнения указаний властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации водителей. Об этом со ссылкой на заявление «Яндекс.Такси», Gett и «Ситимобил» сообщила газета «Ведомости».

Агрегаторы такси в своем совместном заявлении подчеркнули, что поддерживают необходимость вакцинации не менее 60% водителей в Москве и Подмосковье. Сервисы принимают все меры для того, чтобы повысить уровень вакцинации среди партнеров-перевозчиков.

«Мы продолжим делать все, чтобы такси оставалось безопасным городским транспортом в условиях пандемии», — говорится в заявлении агрегаторов.

В Московской области водителей такси и общественного транспорта не будут допускать к работе в случае отказа от обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом ранее сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

В Москве агрегаторам такси ранее разослали требование прекратить прием на работу водителей с иностранными правами и без опыта вождения. Об этом написала «Газета.ru».