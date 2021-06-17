Непривившихся работников в Москве разрешили отстранять без зарплаты

Власти Москвы одобрили предложение об отстранении работников, отказавшихся от вакцинации, без выплаты зарплаты. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

Ситуация с работниками обсуждалась на встрече бизнес-сообщества со столичными властями. Был поставлен вопрос, могут ли предприниматели отстранять от работы сотрудников, если они отказываются проходить вакцинацию. Власти Москвы дали добро.

«Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — рассказал Миронов, которого процитировала «Газета.ru».

В Кремле ранее заявили, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение об обязательной вакцинации некоторых категорий работников в отдельных регионах, объяснил, что оно принималось главами субъектов исходя из эпидемической обстановки, которая ухудшается.

Обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг ввели в Москве, Подмосковье, а также в Кемеровской и Сахалинской областях, рассказал RT.