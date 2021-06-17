Власти Москвы опровергли слухи о новом локдауне

Москва не планирует вводить новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Информация об этом, которую ранее опубликовали СМИ, не соответствует действительности.

Об это сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», — ответил он на вопрос о возможном введении локдауна.

Ранее Forbes со ссылкой на источники заявил, что власти столицы обсуждают введение нового локдауна с 20 июня. Ограничения якобы введут для непривитых граждан. При этом издание уточнило, что окончательно решение примут на основании нескольких факторов. Речь идет про статистические данных по заболевшим COVID-19 и беседу с представителями бизнеса, которые выступают против вакцинации. О том, о каких именно ограничениях идет речь, издание не уточнило.

Москва и Московская область с 16 июня обязали вакцинировать 60% работников сферы услуг. Речь идет о сотрудниках торговли, общественного питания, транспорта, здравоохранения, сферы красоты и других рабочих, которые постоянно контактируют с клиентами.

За несоблюдение требования бизнесменов ждет штраф — от 30 тысяч до одного миллиона рублей.