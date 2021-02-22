с избран председателем объединенной партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом было объявлено в ходе съезда политических сил в Москве.

Объединение партий «Справедливая Россия» Миронова, «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина получило название «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В ходе съезда Миронова избрали председателем, а Прилепина и Семигина назначили сопредседателями. Изменения, закрепленные в уставе партии, также предусматривают назначение трех секретарей в два партийных органа — Центральный совет и Палату депутатов.

Манифест об объединении был подписан лидерами трех партий 28 января. В документе обозначили «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Партия «Патриоты России» в ходе съезда в понедельник объявила о ликвидации и объединении с партиями Миронова и Прилепина. Политолог Сергей Марков ранее заявил, что целью объединения политических сил является прохождение пятипроцентного барьера на выборах в Госдуму.