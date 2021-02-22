«Справедливая Россия» изменила название

Делегаты съезда «Справедливой России» единогласно проголосовали за изменение названия партии. Теперь она будет называться «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщил ТАСС.

«Объединенная партия будет называться Социалистическая политическая партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“. Короткое название — партия „Справедливая Россия — За правду“», — заявил на съезде председатель партии Сергей Миронов.

Кроме того, на съезде были внесены изменения в устав — ввели две новые должности. Первая должность — сопредседатель партии — председатель центрального совета партии. Вторая должность — председатель совета депутатов партии.

28 января лидеры трех партий подписали манифест об объединении, который включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». В понедельник стало известно, что партия «Патриоты России» заявила о ликвидации и объединении с партиями «Справедливая Россия» и «За правду».

Директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, что объединение партий необходимо для преодоления пятипроцентного барьера и повышения вероятности прохождения в Госдуму. Поэтому, по его мнению, это логичное решение.