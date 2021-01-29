Политолог объяснил, зачем «Справедливая Россия» объединилась с двумя другими партиями

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились, чтобы пройти пятипроцентный барьер вхождения в Госдуму. Об этом рассказал в беседе с «360» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Объединение партий, прежде всего „Справедливой России“ и партии „За правду“, произошло для того, чтобы преодолеть 5%-ный барьер и повысить вероятность их прохождения в Госдуму. Проходили изменения, и „Справедливая Россия“ оказалась в опасной зоне, что может не преодолеть этот барьер. Новый проект „За правду“ на предыдущих региональных выборах показал, что ему и вовсе не преодолеть его», — сказал он.

Поэтому, по мнению политолога, объединение было логичным решением. У «Справедливой России» большая региональная сеть. Как системная партия за 20 лет она набрала огромную социальную сеть практически во всех регионах, во всех городах. По словам Маркова, партия уже стала своего рода брендом, известным на всю Россию.

«Почти во всех региональных парламентах есть свои фракции, опыт людей, которые возглавляют СР в Москве и регионах. С другой стороны, добавляется драйв молодых ребят, в основном ветеранов войны в Донбассе от партии „За правду“. Уменьшается средний возраст, плюс добавляется ярко выраженная патриотическая составляющая, которая сейчас является востребованной в России», — добавил политолог.

Объединение ресурсов этих партий повышает шансы пройти в Госдуму.