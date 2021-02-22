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    22 февраля 2021, 12:42

    Партия «Патриоты России» решила ликвидироваться

    Анастасия Калинина

    В понедельник стало известно о ликвидации партии «Патриоты России». Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель председателя партии Надежда Корнеева.

    Партия «Патриоты России» решила ликвидироваться

    «Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии», — сказала Корнева.

    Тем не менее партия намерена объединиться со «Справедливой Россией» и с партией «За правду». Все три партии проведут в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии «Справедливая Россия — За правду».

    Политическая партия социал-демократической и левонационалистической направленности «Патриоты России» была зарегистрирована в 2005 году. Основатель и лидер партии — Геннадий Семигин.

    Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, что объединение партий нужно для преодоления пятипроцентного барьера и повышения вероятности прохождения в Госдуму. Политолог считает объединение логичным решением.

    По мнению эксперта, у «Справедливой России» большая региональная сеть. Как системная партия за 20 лет она набрала огромную социальную сеть практически во всех регионах, во всех городах.