Партия «Патриоты России» решила ликвидироваться

В понедельник стало известно о ликвидации партии «Патриоты России». Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель председателя партии Надежда Корнеева.

«Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии», — сказала Корнева.

Тем не менее партия намерена объединиться со «Справедливой Россией» и с партией «За правду». Все три партии проведут в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии «Справедливая Россия — За правду».

Политическая партия социал-демократической и левонационалистической направленности «Патриоты России» была зарегистрирована в 2005 году. Основатель и лидер партии — Геннадий Семигин.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, что объединение партий нужно для преодоления пятипроцентного барьера и повышения вероятности прохождения в Госдуму. Политолог считает объединение логичным решением.

По мнению эксперта, у «Справедливой России» большая региональная сеть. Как системная партия за 20 лет она набрала огромную социальную сеть практически во всех регионах, во всех городах.