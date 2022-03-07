МИД: Россия не закрыта для дипломатических контактов с Украиной

РФ не закрывает дверь для дипломатических контактов с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

Также, по словам Захаровой, отправление Западом наемников и военной техники на Украину спровоцирует «катастрофическое развитие ситуации в этой стране».

Ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предположил, что итогом событий, происходящих вокруг Украины, станет новое качество отношений России с Европой, США и в целом НАТО.

Украина объявила о разрыве дипотношений с Россией 24 февраля, после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В МИД тогда заметили, что это завершение целенаправленной русофобской политики, которую проводил киевский режим начиная с госпереворота в 2014 году. Это курс продолжил разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году, а также целый ряд законов, который был нацелен на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины. «Это не наш выбор», — процитировал RT сообщение МИД.

Третий раунд переговоров России и Украины состоится в Беловежской Пуще. Как напомнили «Известия», первые два этапа прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и 3 марта в Беловежской Пуще. Сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия требует от Украины прекратить военные действия, изменить свою Конституцию, закрепив нейтралитет, признать Крым российской территорией, а Донецкую и Луганскую республики — независимыми территориями.

Песков отметил, что Украине известно об этих условиях. Требования России были изложены, когда делегации готовились к третьему раунду переговоров.