Разрыв Украиной дипотношений прокомментировали в российском МИД

Во внешнеполитическом ведомстве России высказались о решении Украины разорвать дипломатические отношения с РФ. Об этом написало РИА «Новости».

«Это не наш выбор», — цитирует сообщение ведомства RT.

В МИД заметили, что разрыв дипотношений является завершением целенаправленной русофобской политики, которую проводил киевский режим, начиная с госпереворота в 2014 году. Это курс продолжил разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году, а также целый ряд законов, который был нацелен на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины.