Песков: Россия назвала Украине условия прекращения спецоперации

Россия заявила Украине, что может прекратить спецоперацию «в один момент», если украинская сторона выполнит условия РФ, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Россия требует, чтобы Украина «прекратила военные действия, изменила свою Конституцию, закрепив нейтралитет, признала Крым российской территорией и признала сепаратистские Донецкую и Луганскую республики независимыми территориями», заявил Песков за пару часов до начала третьего раунда переговоров сторон в Белоруссии.

Он уточнил: Украина должна отказаться от любых целей вступления «в какой-либо блок», а это возможно только путем внесения изменений в Конституцию.

Представитель Кремля заявил, что Россия не стремится предъявлять Украине территориальные претензии.

«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Тогда никто не будет стрелять», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Украине известно об этих условиях. Требования России были изложены, когда делегации готовились к третьему раунду переговоров.

Третий раунд состоится в Беловежской Пуще. По данным «Известий», ее состав остался неизменным. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.