МИД России жестко ответил на заявление США о санкциях

На санкции США против России «будет дан сильный ответ — необязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», говорится в заявлении МИД РФ. Документ появился на сайте ведомства.

МИД отметил, что «уже 101-й по счету» пакет санкционных мер, объявленный Администрацией США, идет «в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России».

«Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов», — говорится в сообщении.

Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб, добавили в МИД. Санкционный прессинг «не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы».

«В арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает» — резюмировал МИД.

В министерстве подчеркнули, что не планируют следовать «окрикам» из США, но открыты к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения и равноправия.

Президент США Джо Байден объявил о санкциях, которые вводятся в отношении РФ в связи с признанием ею самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, 22 февраля. Вводятся четыре блока ограничений, которые могут со временем ужесточаться. Один из блоков включает санкции против российских финансовых институтов, банков и газопровода «Северный поток — 2». Еще один имеет отношение к представителям российской элиты и членам их семей. Также ограничения коснутся суверенного долга страны.

По мнению политолога Сергея Станкевича, эти санкции США не будут последними.