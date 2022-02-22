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    22 февраля 2022, 22:29

    Байден заявил, что США введут новые санкции против суверенного долга России

    Байден: США введут новые санкции против суверенного долга России

    Алексей Иванчин, Екатерина Керсипова

    Президент США Джо Байден в ходе выступления заявил, что Штаты вводят санкции против России после признания ДНР и ЛНР. В дальнейшем он не исключил, что их будут ужесточать.

    Байден заявил, что США введут новые санкции против суверенного долга России

    «Я сказал Путину прямо больше месяца назад, что произойдет, если Россия предпримет действия против Украины. Россия предприняла действия против Украины, бесспорно, объявлением о независимости. Так что сегодня я объявляю о первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия. Мы принимаем эти санкции в координации с союзниками и партнерами и будем ужесточать, если Россия пойдет на эскалацию», — заявил Байден.

    Как объяснил американский президент, сейчас вводится четыре блока санкций, они будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы.

    Один из блоков включает санкции против российских финансовых институтов, банков и газопровода «Северный поток — 2». Еще один блок имеет отношение к представителям российской элиты и членам их семей. Такие ограничения коснутся суверенного долга страны.

    «Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов — ВЭБ и их военного банка. <…> Мы также вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга. Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования», — подчеркнул американский лидер.

    При этом Байден отметил, что новые санкции ударят и по США, в связи с чем пообещал сделать все возможное, чтобы защитить ее.

    «Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу». — сказал американский лидер.

    Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее с просьбой к нему обратились руководители данных территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

    Это произошло на фоне обострения конфликта с официальной Украиной. С 17 февраля власти республик сообщали о многочисленных обстрелах со стороны ВСУ. 18 февраля в ДНР и ЛНР объявили об эвакуации детей, женщин и пожилых людей на территорию России. также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация для мужчин в возрасте от 18 лет.

    Страны Запада отнеслись к решению России о признании самопровозглашенных республик негативно. Стало известно, что ограничения, одобренные Евросоюзом, коснутся 27 физических и юридических лиц и 351 депутата Госдумы. В свою очередь, санкции Великобритании затронут пять банков и трех российских бизнесменов — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Также он подчеркнул, что решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР означает выход страны из Минских соглашений.