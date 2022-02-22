Байден заявил, что США введут новые санкции против суверенного долга России

Президент США Джо Байден в ходе выступления заявил, что Штаты вводят санкции против России после признания ДНР и ЛНР. В дальнейшем он не исключил, что их будут ужесточать.

«Я сказал Путину прямо больше месяца назад, что произойдет, если Россия предпримет действия против Украины. Россия предприняла действия против Украины, бесспорно, объявлением о независимости. Так что сегодня я объявляю о первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия. Мы принимаем эти санкции в координации с союзниками и партнерами и будем ужесточать, если Россия пойдет на эскалацию», — заявил Байден.

Как объяснил американский президент, сейчас вводится четыре блока санкций, они будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы.

Один из блоков включает санкции против российских финансовых институтов, банков и газопровода «Северный поток — 2». Еще один блок имеет отношение к представителям российской элиты и членам их семей. Такие ограничения коснутся суверенного долга страны.

«Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов — ВЭБ и их военного банка. <…> Мы также вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга. Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования», — подчеркнул американский лидер.

При этом Байден отметил, что новые санкции ударят и по США, в связи с чем пообещал сделать все возможное, чтобы защитить ее.

«Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу». — сказал американский лидер.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее с просьбой к нему обратились руководители данных территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Это произошло на фоне обострения конфликта с официальной Украиной. С 17 февраля власти республик сообщали о многочисленных обстрелах со стороны ВСУ. 18 февраля в ДНР и ЛНР объявили об эвакуации детей, женщин и пожилых людей на территорию России. также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация для мужчин в возрасте от 18 лет.

Страны Запада отнеслись к решению России о признании самопровозглашенных республик негативно. Стало известно, что ограничения, одобренные Евросоюзом, коснутся 27 физических и юридических лиц и 351 депутата Госдумы. В свою очередь, санкции Великобритании затронут пять банков и трех российских бизнесменов — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Также он подчеркнул, что решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР означает выход страны из Минских соглашений.