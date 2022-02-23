Политолог заявил, что наложенные на Россию санкции США не будут последними

США подготовили дополнительный пакет санкций для России в случае обострения ситуации на Украине. Такое мнение в эфире «360» выразил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Эксперт считает, что страны Запада накладывают на Россию санкции с небольшой осторожностью. Такой политики придерживаются все, кроме Великобритании.

«Она впереди, в авангарде. Именно Великобритания продолжает заявлять о широкомасштабном вторжении России на Украину», — отметил он.

Санкции, которые США наложили на банки России, не затрагивают деятельность населения, отметил политолог. Станкевич также добавил, что остальные ограничения со стороны Вашингтона для Москвы были ожидаемыми.

«Больше ничего серьезного нет, но не стоит обольщаться. Если в отношениях Украины и России будет наблюдаться что-то более серьезное, что США могут предпринять более жестокие санкции», — уверен политолог.

Станкевич уверен, что Вашингтон придерживает определенный резерв ограничительных мер в адрес России. Таким образом страна не дает застигнуть себя врасплох.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что процесс признания ЛНР и ДНР во всем мире будет крайне долгим. Страны мира, по его мнению, займут выжидательную позицию.