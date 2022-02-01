МИД опроверг передачу ответа США по гарантиям безопасности

Российская сторона не передавала в США ответ на предложенные гарантии безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Глушко.

«Это не соответствует действительности», — заявил Глушко. Он добавил, что Россия все еще готовит ответ в адрес НАТО и США.

Ранее представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что США получили письменный ответ от России по проектам гарантии безопасности.

Чиновник отказался раскрывать содержимое документов, оставив это право российской стороне.

МИД РФ направил в США проекты по гарантии безопасности, основным требованием является отказ НАТО от расширения на восток и невступление Украины в его состав. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отказываться от приглашения любых стран, включая Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне переговоров о гарантиях безопасности ранее заметил, что Россия не заинтересована в военных действиях.