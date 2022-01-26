НАТО отказался идти на компромисс с Россией по запрету на вступление в альянс

НАТО не планирует идти на компромисс с Россией в вопросе права любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции в Брюсселе. Его слова привел ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не может пойти на компромисс по принципам, на которых основана вся безопасность альянса в течение десятков лет.

«НАТО уважает право любой страны, например Украины, запросить членство, как право стран — таких как Швеция и Финляндия — его не запрашивать», — подчеркнул генсек.

В то же время альянс намерен достичь прогресса в диалоге с Россией. По словам Столтенберга, предложения по безопасности, переданные НАТО России, идут параллельно с предложениями США. Они были переданы в письменной форме, так как в альянсе серьезно настроены на прогресс во взаимодействии.

Столтенберг особо отметил, что предложения поддержали все тридцать союзников по альянсу.

Россия в конце 2021 года призвала США и НАТО заключить договор о гарантиях безопасности. Предлагалось, в частности, гарантировать невступление в альянс Украины и нерасширение НАТО на восток.

В начале января 2022 года состоялись переговоры по данным вопроса между РФ и США, НАТО и Европой.