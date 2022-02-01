Представители США получили от Российской Федерации письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, ранее отправленные в Россию. Об этом изданию Washington Post сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена.

Чиновник не стал раскрывать содержимое документа, так как вести публичные переговоры не является конструктивным способом решения проблем.

«Мы являемся сторонниками переговоров. Если Россия хочет опубликовать свой ответ, это их право. США продолжат координацию своих действий с партнерами и союзниками», — заявил представитель администрации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отказываться от приглашения любых стран, включая Украину.

Он подчеркнул, что НАТО уже десяти лет не отказывает своим принципам.

В конце 2021 года Россия отправила в США письменные предложения по безопасности.

Одними из главных пунктов были условия невступления Украины в состав стран НАТО и нерасширение альянса на восток.