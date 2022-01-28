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    28 января 2022, 11:39

    Лавров заявил, что Россия не хочет войны

    Глава МИД Лавров сказал, что Россия не хочет войны

    Наза Салех Захи

    На фоне переговоров о гарантиях безопасности и слухов о возможных военных действиях на Украине министр иностранных дел РФ ответил на вопрос о том, ждать ли войны. Он заявил, что Россия этого не хочет.

    Лавров заявил, что Россия не хочет войны

    «Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет, мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    Лавров добавил, что переговоры России по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены. При этом отметил, что в ответах западных коллег на российские предложения есть рациональные зерна. Глава МИД РФ заявил, что ответ Штатов — верх дипломатии по сравнению с посланием от НАТО, которое очень идеологизировано.

    «Мне было стыдно за тех, кто его писал», — сказал министр.

    Он сообщил, что 28 января отправит им запрос о том, как страны Альянса будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности.

    Россия и НАТО активно ведут переговоры о гарантиях безопасности. РФ настаивает на том, чтобы Альянс не расширялся на восток.