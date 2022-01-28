Лавров заявил, что Россия не хочет войны

На фоне переговоров о гарантиях безопасности и слухов о возможных военных действиях на Украине министр иностранных дел РФ ответил на вопрос о том, ждать ли войны. Он заявил, что Россия этого не хочет.

«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет, мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Лавров добавил, что переговоры России по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены. При этом отметил, что в ответах западных коллег на российские предложения есть рациональные зерна. Глава МИД РФ заявил, что ответ Штатов — верх дипломатии по сравнению с посланием от НАТО, которое очень идеологизировано.

«Мне было стыдно за тех, кто его писал», — сказал министр.

Он сообщил, что 28 января отправит им запрос о том, как страны Альянса будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности.

Россия и НАТО активно ведут переговоры о гарантиях безопасности. РФ настаивает на том, чтобы Альянс не расширялся на восток.