МИД объявил о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут встретиться в Женеве 21 января. О подготовке переговоров сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно, звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатывается сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она напомнила, что 18 января Лавров и Блинкен по телефону обсудили гарантии безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В последнее время активно обсуждается вопрос отношений России с НАТО. Российская сторона в январе попросила альянс во главе с США не двигать свои войска дальше на восток. Также РФ с беспокойством отнеслась к возможному вступлению Украины в НАТО, ведь в итоге это может отразиться на безопасности российских границ. Организация не согласилась пересмотреть гарантии безопасности.

Также западная пресса в последнее время активно выпускает материалы о готовящемся вторжении России на Украину. Российские власти не раз опровергали эти сообщения.

Захарова также прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов с Украины. По мнению представительницы МИД РФ, такое заявление Псаки говорит о вовлеченности администрации президента США в подготовленную ранее газетой The New York Times провокацию.