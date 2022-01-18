NYT: Россия эвакуирует дипломатов с Украины

Сотрудники российского МИД покинут посольства в Киеве и во Львове. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины.

Украину уже покинули 18 человек, в основном это жены и дети дипломатов. В ближайшее время выедут еще 30 человек сотрудников консульств.

«По нашей информации, правительство России готовилось в эвакуации дипломатов и их семей уже в конце декабря и начале января», — заявил официальный представитель США.

Ранее официальный представитель Пентагона Джек Кирби сообщил, что Россия в настоящее время якобы ищет поводы для вторжения на Украину. В Пентагоне заявили, что обладают подтверждающей намерения РФ информацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что никто не предоставляет доказательств о намерениях России начать военные действия на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Он отметил, что представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия собирается сделать это «как в 2014 году».