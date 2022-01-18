Россия готовилась к эвакуации семей дипломатов своей страны из Украины. Такими сведениями располагают США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января», — сказала Псаки во время брифинга. Цитату привела газета «Известия».

При этом пресс-секретарь добавила, что у американских властей нет оценки того, зачем Россия готовилась к эвакуации. Также США не знают значения этих действий.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности Украины написало, что правительство России готовилось в эвакуации дипломатов и их семей из Украины. Из страны уже выехали 18 человек, а в ближайшее время выедут еще 30 сотрудников консульств.

Министерство иностранных дел России опровергло информацию об эвакуации дипломатов. Как отметили в МИД, посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

Ранее Псаки заявляла, что Россия якобы может напасть на Украину. Вторжение, по ее словам, произойдет в период между серединой января и серединой февраля.