Глава офиса Зеленского оскорбил призывающих к миру на Западе | 360°

21 октября 2022, 07:54
Глава офиса Зеленского оскорбил призывающих к миру на Западе
Глава Офиса Зеленского Ермак назвал идиотами сторонников мира не на условиях Киева
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал колонку для газеты американской газеты The Washington Post. В ней резко высказался о тех западных политиках и бизнесменах, кото призывает к миру не на условиях киевского режима.
Он высказал мнение, что Россия якобы занимается «ядерным шантажом», при этом никаких аргументов не привел.
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«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. Во имя планеты. Во имя человечества», — написал Ермак.
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По его словам, все эти призывы звучат не во имя Украины и справедливости.
Ранее предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы украинской стороны в рамках конфликта с Россией и призвал к миру. Бизнесмен предложил несколько шагов для достижения этого. В частности. Крым должен остаться за РФ, а в Донбассе должно состояться повторное голосование под наблюдением ООН.
На этой неделе один американский миллиардер — Билл Экман — выступил с заявлением о том, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и оставить России Крым.
США
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