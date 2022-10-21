Глава офиса Зеленского оскорбил призывающих к миру на Западе | 360°

Мир 21 октября 2022, 07:54 Глава офиса Зеленского оскорбил призывающих к миру на Западе Глава Офиса Зеленского Ермак назвал идиотами сторонников мира не на условиях Киева Unsplash

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал колонку для газеты американской газеты The Washington Post. В ней резко высказался о тех западных политиках и бизнесменах, кото призывает к миру не на условиях киевского режима.

Он высказал мнение, что Россия якобы занимается «ядерным шантажом», при этом никаких аргументов не привел.

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«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. Во имя планеты. Во имя человечества», — написал Ермак.

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По его словам, все эти призывы звучат не во имя Украины и справедливости.

Ранее предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы украинской стороны в рамках конфликта с Россией и призвал к миру. Бизнесмен предложил несколько шагов для достижения этого. В частности. Крым должен остаться за РФ, а в Донбассе должно состояться повторное голосование под наблюдением ООН.

На этой неделе один американский миллиардер — Билл Экман — выступил с заявлением о том, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и оставить России Крым.