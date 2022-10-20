Лиз Трасс объявила о своей отставке | 360°

Важное 20 октября 2022, 15:37 Лиз Трасс объявила о своей отставке РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку. Она не пробыла на посту министра и 50 дней.

Речь идет про отставку с постов и лидера Консервативной партии, и главы британского правительства. Она останется премьер-министром страны, пока не выберут нового. Сообщается, что это должно произойти на следующей неделе.

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Таким образом Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании, который меньше всех в истории продержался в своей должности — всего 45 дней. Прошлый антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу — тот скончался на 119-м дне правления в 1827 году.

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Лиз Трасс сменила на этой должности подавшего в отставку Бориса Джонсона. Бывшая глава МИД Великобритании обещала справиться с энергетическим кризисом в стране.

Днем ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что британский премьер-министр совсем скоро покинет свой пост. Он назвал политику Трасс популистской и не отвечающей запросам населения.