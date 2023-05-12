Власть 12 мая 2023, 14:19 Медведев предложил Зеленскому уйти из жизни Зампред Совбеза Медведев: у Зеленского есть шанс совершить самоубийство по примеру Гитлера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал первым лицам России смерти от чужих рук. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил ему самостоятельно уйти из жизни.

Медведев назвал украинского лидера «тварью в зеленом» и сказал, что нельзя предугадать, кто и каким образом погибнет. Зеленскому он пожелал смерти по примеру лидера нацистской Германии.

Реклама

«У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер», — написал он.

Украинский президент дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что люди в Кремле «кончат плохо» и точно не своей смертью.

Медведев предрекал киевскому режиму полный разгром, похожий на поражение немецкой армии под Сталинградом, и предлагал устранить Зеленского после атаки беспилотников на Кремль.

Зампред Совбеза выразил уверенность, что соглашение о капитуляции удастся подписать без участия украинского лидера.