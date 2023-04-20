Власть 20 апреля 2023, 22:39 Медведев сравнил разгром режима Зеленского с поражением нацистов под Сталинградом Зампред СБ Медведев: разгром киевского режима будет таким же, как у немцев в Сталинграде РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал статью немецкой газеты Die Welt, в которой авторы сравнили ошибки ВСУ с ошибками немецких солдат в 1943 году перед Курской битвой. По мнению политика, журналисты «прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, немцы наконец увидели в президенте Украины Владимире Зеленском истинного наследника национал-социалистов Германии.

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«Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде», — заявил зампред Совета безопасности.

При этом Медведев считает, что Зеленский сильно не дотягивает до фельдмаршала Паулюса, немецкого военачальника, командовавшего армией Сталинградом.

Ранее политик в своем блоге намекнул на возможную передачу современной российской техники КНДР. Так он отреагировал на заявление президента Южной Кореи о возможных поставках вооружения Украине.