Мир 12 мая 2023, 14:04 Зеленский пригрозил смертью российским властям Президент Украины Зеленский предсказал насильственную смерть находящимся в Кремле Официальный сайт Президента Украины

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Очень плохое будущее с насильственной смертью ждет людей, находящихся в Кремле. Такой прогноз сделал в интервью «Би-би-си» президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что не знает, как и когда подобное произойдет, но полностью в этом уверен.

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«Те, кто там, в Кремле, поверьте, кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат», — сказал украинский президент.

Зеленский ранее утверждал, что подчиненные ему военные и спецслужбы не имеют отношения к ночной атаке беспилотников на Кремль.

По его словам, боевые действия Украина ведет только на своей территории и не имеет достаточного количества оружия, чтобы использовать его везде.

«Мы не атакуем [президента России Владимира] Путина или Москву, мы боремся на нашей территории», — заявил Зеленский после перехвата двух дронов над крышей Сенатского дворца.

Российские следователи после перехвата беспилотников завели уголовное дело о теракте. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся рассматривается в качестве покушения на жизнь президента России.