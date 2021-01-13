Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется с понедельника

«Нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от ковида со следующей недели», — заявил Путин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что все готово ко всеобщей вакцинации с понедельника.

Кроме того, российский лидер назвал отечественную вакцину от коронавируса лучшей в мире, но заявил, что нужно понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. По последним данным, в стране уже более 1,5 миллиона человек получили прививку «Спутником V», созданную Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Отечественная прививка стала первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19.

Вакцинироваться может любой желающий старше 18 лет, не имеющий хронических заболеваний и каких-либо аллергических реакций. Также препарат противопоказан беременным и кормящим грудью женщинам.