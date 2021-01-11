Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы «Спутником V»

Прививку от коронавируса «Спутник V» получили больше 1,5 миллиона человек. об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом „Спутник V“», — цитирует «Интерфакс» сообщение РФПИ.

РФПИ 6 января сообщал о вакцинации миллиона россиян, в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз вакцины.

Первые консультации с ВОЗ по разрешению для использования при чрезвычайных ситуациях «Спутника V» намечены на 20-е числа января. Они пройдут в режиме онлайн. Также к концу января ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V».

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Препарат разработали в российском НИЦЭМ имени Гамалеи. На сегодняшний день в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.