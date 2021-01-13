Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но заявил, что нужно понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. Он также отметил, что миру пока не удалось победить пандемию.

Глава государства отметил, что в России количество новых случаев заражения постепенно идет на спад, однако расслабляться пока нельзя — этот факт не должен успокаивать. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в России. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал он.

Путин отметил, что внимательно следит за тем, как ситуация с коронавирусом развивается в Великобритании. Он подчеркнул, что наблюдает за происходящим с тревогой, и контактирует по этому вопросу с коллегами из Европы.

Глава государства подчеркнул, что нужно понимать, как можно купировать все риски, которые связаны как с СОVID-19, так и с новыми штаммами коронавируса. Президент заявил, что считает российскую вакцину от ковида лучшей в мире. Однако он отметил, что сейчас необходимо понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. Он поручил выяснить этот вопрос.