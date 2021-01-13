Подмосковье запустило спецпроект о вакцинации от коронавируса

В Московской области запустили спецпроект, посвященный вакцинации от коронавируса. Он расскажет жителям региона всю актуальную информацию о препарате и самой процедуре.

Интернет-проект появился на портале правительства Подмосковья. В нем идет речь о вакцине «Спутник V», ее производителе, принципах работы и безопасности препарата.

На странице размещены данные о том, кто может сделать прививку, как проходит вакцинация и какие для нее существуют противопоказания.

Здесь же есть интерактивная кнопка для записи на прививку и карта, благодаря которой можно выбрать удобный прививочный пункт в Подмосковье. На ней указаны не только адреса, но и режим работы медицинских учреждений, в которых расположены точки вакцинации.

В Московской области с начала пандемии подтвердили 170 807 случаев COVID-19. Выздороветь удалось 129 621 пациенту, скончались 3137 человек.

В декабре 2020 года в Подмосковье стартовала масштабная вакцинация против коронавируса. Сначала в приоритете были медики, учителя, сотрудники сферы ЖКХ и МФЦ. Сейчас привиться может любой желающий в возрасте старше 18 лет, если у него нет медицинских противопоказаний. Для этого нужен полис ОМС.