Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять доминирование по всему миру

Попытки Соединенных Штатов доминировать все в большем количестве точек планеты являются бесперспективными. Они говорят об американской политике вседозволенности. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он сказал о «вседозволенности, которую демонстрируют американские коллеги». По его словам, США «с каждым разом стараются утвердить свое доминирование» в новых точках на карте.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — подчеркнул Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И во время министерских мероприятий АСЕАН. Его процитировало РИА «Новости».

Он выразил мнение, что Штаты решили сделать из Украины угрозу для России и долгое время игнорировали «расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское».

Лавров вспомнил и о недавнем визите спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань, когда США проигнорировали свои же принципы.

«Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», — заключил глава МИД РФ.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова показала фотографию Сергея Лаврова, на которой он сидит рядом с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний до начала встречи обещал, что при возможности переговорит с Лавровым по поводу дела Бриттни Грайнер.