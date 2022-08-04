Суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к девяти годам тюрьмы

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Это решение вынес Химкинский городской суд.

Помимо тюремного заключения, спортсменку оштрафовали на миллион рублей. «Матч ТВ» написал, что во время оглашения приговора судья отметила, что 31-летняя американка признала свою вину.

Сторона обвинения запрашивала для Грайнер 9,5 года тюрьмы.

Олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа.

Баскетболиста с 2015 года защищала цвета екатеринбургского клуба УГМК, стала двукратной чемпионкой России и завоевала бронзу Евролиги. В составе сборной США она побеждала на Олимпиадах в 2016-м и 2020-м годах, написало ИА Nation-News.