Визит Пелоси на Тайвань посчитали нарушением суверенитета Китая

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не поддержкой демократии и свободы, а нарушением суверенитета Китая и провокацией. Такое заявление сделал официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

«Что касается необъявленного визита Пелоси на Тайвань, то факты вполне очевидны, а характер (произошедшего — прим. ред.) крайне серьезен. Это не отстаивание и защита „демократии и свободы“, а провокация и нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Китая», — сказал Ма Сяогуан. Его словам привела канцелярия и процитировало РИА «Новости».

По словам чиновника, тайваньский вопрос исключительно внутренний вопрос КНР, а не региональный. «Принятие нами необходимых мер для ответа является необходимым справедливым и обоснованным действием для защиты суверенитета и территориальной целостности», отметил он.

«Мы призываем соответствующие организации и отдельных лиц перестать смешивать правду и ложь, выдавать черное за белое, прекратить оправдывать силы, выступающие за независимость Тайваня, и тех, кто вмешивается во внутренние дела других стран, принять конкретные меры для соблюдения обязательств по тайваньскому вопросу и принципа „одного Китая“, а также прекратить любые действия по вмешательству во внутренние дела Китая и подрыву суверенитета и территориальной целостности КНР», — подчеркнул Сяогуан.

Визит Пелоси на Тайвань прошел 2–3 августа. Он стал первой поездкой американского чиновника такого ранга за последние 25 лет и первым для спикера Палаты представителей с 1997 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что США играет с огнем и может обжечься. В свою очередь администрация американского президента заверила КНР в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировалась от визита. В Белом доме заявили, что Пелоси сама принимает решения.