Лавров в гуще «изоляции». Представитель МИД России показала министерскую встречу в Камбодже

Министерская встреча Восточноазиатского саммита прошла в Камбодже. Среди участников — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в Telegram-канале фото и пошутила на тему пуговицы, которую обещал поймать госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Камбодже открылись мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. В них принимает участие делегация России. Мария Захарова показала фото с министерской встречи, где Сергей Лавров и Энтони Блинкен сидят буквально в двух метрах друг от друга.

«Думаете, дотянется до пуговицы Сергея Викторовича? Белому дому фотографию не показывайте. Во-первых, расстроятся, увидев Лаврова в гуще „изоляции“. Во-вторых, им надо будет историю с пуговицами как-то комментировать», — написала она.

Представитель Белого дома использовал устойчивое выражение «поймать за пуговицу», комментируя возможные переговоры Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым об обмене заключенными. Он сказал, что если будет возможность обсудить с ним дело Бриттни Грайнер, он это сделает.