Власть 07 февраля 2023, 18:26 Лавров напомнил, что ООН не вправе расследовать военные преступления в Африке Глава МИД Лавров: эксперты ООН не уполномочены расследовать военные преступления

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У экспертов ООН нет полномочий расследовать военные преступления. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал обеспокоенность этой организации деятельностью ЧВК «Вагнер» в Мали и призывы провести расследование нарушений прав человека.

«Что касается каких-то экспертов ООН, которые некие изыскания делают о якобы имевших место военных преступлениях частной военной компании „Вагнер“. Мне неизвестно о каких-либо экспертах ООН, которые были бы наделены полномочиями рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались», — процитировал Лаврова ТАСС.

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Министр пояснил, что соответствующие полномочия есть только у Совбеза ООН.

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Ранее Минфин США признал ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввел санкции против лиц и компаний, связанных с этим формированием. Следом Украина, признала «Группу Вагнер» международной преступной организацией. Несколько дней назад появилась информация, что в Великобритании тоже разрабатывают план присвоения ЧВК подобного статуса.

Глава «Вагнера» Евгений Пригожин, в свою очередь, признал правительство США, Британии и Канады «террористическими структурами».