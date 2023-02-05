Мир 05 февраля 2023, 19:55 Пригожин признал власти США, Британии и Канады «террористами» Пригожин назвал «незаконными» и «террористическими» власти США, Британии и Канады РИА «Новости»

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Правительства США, Канады и Великобритании признали обер-террористическими и незаконными. Об этом говорится в распространенном пресс-службой компании «Конкорд» решении совета командиров ЧВК «Вагнер», которое подписал российский предприниматель Евгений Пригожин.

В тексте опубликованного заявления сказано, что бойцы частной военной компании готовы оказать помощь и содействие мирному населению в борьбе с террористическими структурами — такими как «правительство Великобритании, США, Канады, „Аль-Каида“* и ИГ**».

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«Мы будем защищать и поддерживать мирное население государств, подвергающееся геноциду, неоколониализму, терроризму со стороны частных, государственных и надгосударственных образований», — отметили в обращении.

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В конце января Министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. В ведомстве подчеркнули, что против физических лиц и компаний, которые связаны с группировкой, введут санкции.

В список внесли фирму, поставляющую космические снимки АО «Терра Тех», а также работающую в ЦАР автомобильную охранную компанию Sewa Security Services.

По данным британских СМИ, в ближайшее время Министерство внутренних дел королевства намерено объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией и ввести против нее санкции.

*«Аль-Каида» и **«Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.