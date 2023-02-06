Мир 06 февраля 2023, 17:00 Украина признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией "Политика Страны": Рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией РИА «Новости»

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Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. О подписании соответствующего постановления сообщил местный Telegram-канал «Политика страны».

Также уточняется, что украинские власти приняли постановление о признании всех российских ЧВК террористическими организациями.

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Ранее Минфин США признал «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввел санкции против связанных с ЧВК лиц и компаний. В свою очередь, глава «Группы Вагнера» Евгений Пригожин назвал правительство США, Британии и Канады «террористическими структурами».

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Сегодня ночью Пригожин совершил боевой вылет в Артемовском направлении в качестве штурмана Су-24 и в своем видеообращении пригласил украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в небе» над Артемовском. Глава ЧВК «Вагнер» уточнил: если украинская стороны выиграет, ВС России покинут город, но если проиграет, то они «пойдут до Днепра».