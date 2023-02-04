Мир 04 февраля 2023, 03:54 Великобритания захотела объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией — СМИ The Daily Telegraph: ЧВК «Вагнер» могут признать террористической организацией в Британии РИА «Новости»

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МВД Великобритании хочет официально объявить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, сообщила газета The Daily Telegraph. Сейчас ведомство разрабатывает план, который в ближайшее время рассчитывает реализовать.

Как указано в статье, после признания «Вагнера» террористической организацией, принадлежность к ЧВК, посещение мероприятий компании и публичное ношение ее символики будет считаться в Великобритании преступными действиями.

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Обсуждение присвоения ЧВК «Вагнер» такого статуса сейчас находится на ранних стадиях. Но источники газеты отметили, что по этому вопросу решение примут быстрее, чем в случае с иранским Корпусом стражей исламской революции.

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Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора назвал ложными заявления США о том, что Северная Корея в ноябре 2022 года поставила оружие для «Вагнера». О том, что КНДР якобы занимается поставкой оружия для ЧВК заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Однако представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что «какой-либо дальнейшей информации» по этому поводу у него нет.