09 апреля 2024, 06:17
Лавров на переговорах в Китае поднял тему сотрудничества в области антитеррора
Лавров: Россия и Китай продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом
В Пекине начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ваном И. Они обсудили продолжение сотрудничества по противодействию терроризму, сообщило РИА «Новости».
«Наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов», — сказал глава МИД России.
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Сергей Лавров поблагодарил Китай в лице Вана И за соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске и поддержку борьбы с терроризмом. Министр заявил, что всех причастных к нападению накажут.
По его словам, атаки на российские приграничные регионы и информационные системы усилили в дни проведения выборов президента России. Сергей Лавров напомнил, что за голосованием наблюдали в том числе представители правительства Китая, и выразил признательность за поддержку.
Визит делегации России в Китай продлится два дня. Сергей Лавров обсудит с партнерами ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и украинский кризис.
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