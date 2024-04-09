Власть 09 апреля 2024, 06:17 Лавров на переговорах в Китае поднял тему сотрудничества в области антитеррора Лавров: Россия и Китай продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом Представитель МИД России Мария Захарова / Telegram

Читать 360tv в

В Пекине начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ваном И. Они обсудили продолжение сотрудничества по противодействию терроризму, сообщило РИА «Новости».

«Наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов», — сказал глава МИД России.

Реклама

Сергей Лавров поблагодарил Китай в лице Вана И за соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске и поддержку борьбы с терроризмом. Министр заявил, что всех причастных к нападению накажут.

По его словам, атаки на российские приграничные регионы и информационные системы усилили в дни проведения выборов президента России. Сергей Лавров напомнил, что за голосованием наблюдали в том числе представители правительства Китая, и выразил признательность за поддержку.

Визит делегации России в Китай продлится два дня. Сергей Лавров обсудит с партнерами ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и украинский кризис.