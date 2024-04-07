Мир 07 апреля 2024, 10:42 Лавров обсудит «горячие темы» с китайским министром Ван И Глава МИД Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с Ван И Van Pov/XinHua / Global Look Press

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Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров приедет в Китай 8–9 апреля. Там с коллегой из КНР Ван И он обсудит вопросы взаимодействия двух государств, а также международную повестку, сообщили в МИД России.

«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду „горячих тем“ и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указали на сайте ведомства.

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Ранее Лавров рассказывал, что Украина оказалась в патовой ситуации не из-за России. Он напомнил, что российская сторона не раз показывала готовность договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

Глава МИД назвал самым четким и разумным план Китая по урегулированию украинского конфликта. Составители документа, подчеркивал Лавров, проанализировали причины происходящего.