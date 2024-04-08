Важное 08 апреля 2024, 15:09 СК допустил связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами СК заявил о возможной связи террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами РИА «Новости»

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Устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» могли быть связаны со спецслужбами на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следствие получило значимые данные о подготовке преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — отметили в ведомстве.

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В СК напомнили, что на данный момент по делу о теракте проходят 11 человек. Им всем предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В понедельник, 8 апреля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад о последних результатах расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Руководитель следственной группы доложил ему о запланированных следственных действиях и последних результатах расследования.

«Продолжается работа со свидетелями и потерпевшими, устанавливаются личности погибших. Следственный комитет собирает мельчайшие доказательства и воссоздает полную картину произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал бандеровцев Украины реальными заказчиками теракта в «Крокусе».