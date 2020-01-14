Кудрин поддержал изменения в Конституции из-за президентских сроков

Свое мнение Кудрин привел в интервью РИА «Новости». Он заметил, что тема стала предметом «больших дискуссий».

«Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово „подряд“, на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Возможную отмену оговорки «подряд» в статье Конституции РФ о президентских сроках впервые упомянул президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2019 года. В части третьей статьи 81 указано, что одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Изменения основного документа России уже поддержали в Общественной палате, назвав вопрос о президентских сроках актуальным уже не первый день.