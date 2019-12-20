В ОП поддержали изменение Конституции после слов Путина на конференции

Изменения в Конституции РФ могут коснуться оговорки «подряд» касательно президентского срока. Заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным на большой пресс-конференции, оценили в Общественной палате.

Позицию главы государства поддержал председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков, которого процитировало РИА ФАН. По его словам, вопрос актуален уже не первый день.

«Все об этом говорят, и это действительно нужно сделать. <…> Должен реализовываться принцип сменяемости власти», — сказал политолог. По его словам, ничего удивительно в том, что Путин высказался за идею, нет.

У главы государства, заметил Марков, было в запасе время для подобного заявления. Прозвучало оно именно сейчас, а значит, предстоит серьезная работа по внесению поправок в Конституцию. Представитель Общественной палаты заметил, что Путину пришлось воспользоваться оговоркой, «чтобы спасти страну и вывести ее из кризиса».

«Теперь, оставляя после себя стабильное государство с сильной экономикой, Путин ликвидирует ее», — подчеркнул Марков.

Заявление российского президента на эту тему он назвал «самым важным за всю пресс-конференцию».

Политолог пояснил, что глава государства таким образом исключил для себя возможность вернуться на президентский пост снова. Однако, полагает Марков, Владимир Путин не оставит Россию в беде, особенно если продолжится гибридная война.

Оговорка о «двух сроках подряд» предполагает, что гражданин России имеет право снова избираться на пост главы государства после перерыва, если он уже был президентом два срока.