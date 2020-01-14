Кудрин озвучил основные риски для российской экономики

Экономика России сейчас столкнулась с рядом рисков, которые становятся причиной снижения ее роста. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что российская экономика сейчас испытывает различные вызовы, которые ведут к снижению темпов роста. В частности, у России зафиксирована низкая производительность труда и существуют проблемы с демографией. При сокращении численности населения больших объемов труда можно добиться за счет повышения его производительности.

Также Кудрин дал прогноз относительно роста ВВП в 2020 году. По его мнению, в 2020 году темпы роста будут чуть ниже (около 1,5%), чем предполагает правительство.

«На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими», — заявил Кудрин.

Он добавил, что по итогам прошедшего года ВВП не должен превысить 1%. Тем не менее глава Счетной Палаты выразил надежду, что показатель все-таки поднимется на 1,2% или 1,3%, как правительство планировало. Однако по сравнению с 2018 годом все равно произойдет существенное сокращение темпов роста.

Ранее Кудрин рассказал, что в России объем воровства из федерального бюджета ежегодно составляет около двух-трех миллиардов рублей.