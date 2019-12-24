Путин предостерег от серьезных правок в Конституции

Основные положения Конституции менять не стоит, но можно подумать о правках. Изменения должны усовершенствовать систему взаимодействия муниципальных и государственных органов власти. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы как-то отрегулировать по-другому», — заявил Путин во время встречи с главами Федерального собрания России. Цитату привел «Интерфакс».

Он добавил, что, например, внести изменения можно в работу между муниципальными и государственными органами власти. По словам президента, в России должна появиться объединенная система публичной власти.

«Вот об этом тоже нужно подумать, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал главе страны, что Конституция должна соответствовать уровню общественного развития, «поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны».