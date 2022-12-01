Власть 01 декабря 2022, 13:40 Кремль все еще не назначил дату ежегодного послания Путина Пресс-секретарь президента России Песков: дату послания Путина не определили Пресс-служба Кремля

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До конца 2023 года остался месяц, но в администрации президента России еще не назначили дату обращения Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Об этом на брифинге рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать», — ответил он на вопрос журналистов.

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Дмитрий Песков уже сообщал, что мероприятие проведут до конца 2023 года. СМИ рассказали, что над текстом послания начали работать еще в ноябре, но в администрации президента эту информацию не подтвердили.

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Президент России обращается к Федеральному собранию ежегодно, это полномочие закрепили в Конституции. Он подводит итоги, говорит о главных проблемах и ставит задачи на будущее. В Совете Федерации рассказали, что обычно это происходит в первой половине года, до летних парламентских каникул. В прошлом году Владимир Путин выступил 21 апреля в московском «Манеже».