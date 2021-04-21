Путин выступит с постковидным посланием к парламенту

В среду 21 апреля президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к обеим палатам парламента. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и пройдет в очном режиме.

Для оглашения послания выбрали центральный выставочный зал «Манеж» вблизи Кремля. Чтобы попасть в зал, гостям, журналистам и сотрудникам необходимо было трижды — 16, 19 и 20 апреля — сдать тест на коронавирус.

На мероприятие аккредитовались 450 представителей СМИ. Они разместятся в пресс-центре. В кулуарах журналисты смогут пообщаться с сенаторами и депутатами, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что послание «так или иначе будет постковидным». Речь может пойти о преодолении экономического кризиса и мерам поддержки, добавил представитель Кремля.

При подготовке документа обсуждались сентябрьские выборы в Госдуму и прошедшие протестные акции, уточнил ТАСС.

О некоторых темах обращения к Федеральному собранию 19 апреля рассказал сам президент. Речь пойдет о социальных вопросах и проектах инфраструктурного развития.

До этого Путин поручил определить, в какой дополнительной финансовой поддержке нуждаются регионы, чтобы отразить эти данные в обращении.

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин уверен, что одним из блоков послания станет индексация пенсий, увеличение зарплат бюджетникам и другие меры поддержки.

Также президент должен упомянуть помощь семьям с детьми и обрисовать высокотехнологичную инфраструктуру, считает Калинин.