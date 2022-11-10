Власть 10 ноября 2022, 02:11 Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию РБК: в Кремле начали готовиться к посланию президента Путина Федеральному собранию РИА «Новости»

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В Кремле начали готовить послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом поделилось издание РБК со ссылкой на источники.

Подготовка стартовала несколько дней назад. При этом сроки послания главы государства пока остаются неизвестными. На просьбу представителей СМИ, подтвердить начало подготовки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не будет это комментировать, сообщило RT.

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Последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в прошлом году. В начале 2022 года в Кремле готовились к очередному посланию, но после объявления специальной военной операции было решено ее свернуть.Тогда российский лидер акцентировал внимание на важности социально-экономических проблем.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что дата и время проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным будут озвучены. По его словам, проведение прямой линии зависит от графика главы государства.