Важное 14 ноября 2022, 11:20 Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию Песков заявил, что Путин выступит с посланием к Федеральному собранию до конца года Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что точная дата выступления пока не назначена.

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«Пока до конца года планируем», — сообщил Песков.

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Пресс-секретарь российского президента пообещал, что дату этого выступления сообщат, когда ее окончательно утвердят.

Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20. Вместо него Россию представит глава МИД страны Сергей Лавров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выразил сожаление об отказе Путина посетить предстоящее мероприятие. Его слова привел RT.

Он отметил, что российский лидер вряд ли изменит это решение в последний момент. Однако Шольц сказал, что был бы рад такой ситуации. Также он призвал российскую делегацию в рамках саммита поделиться предложениями об урегулировании ситуации на Украине без навязывания мира.