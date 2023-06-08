Власть 08 июня 2023, 13:39 Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 9 июня Представитель Кремля Песков: Путин и Лукашенко встретятся 9 июня в России РИА «Новости»

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры уже в эту пятницу, 9 июня. ОБ этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Ранее Лукашенко также говорил о встрече.

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«Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать», — сказал Песков.

Он добавил, что встреча пройдет на российской территории. Представитель Кремля на ежедневном брифинге подтвердил информацию о готовящейся прямой линии с президентом. По его словам, точных сроков нет, о них сообщат позже.

Белорусский лидер заявил, что за нападением на Каховскую ГЭС стоит Украина. Ведь именно киевский режим первым заговорил о случившемся. По мнению Лукашенко, «на воре и шапка горит».

Он заметил, что сейчас не время разбираться в причинах конфликта на Украине. Главное — его остановить.